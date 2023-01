Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin, 0:2 (0:1)

Derzeit belegt die Hertha den ersten Abstiegsplatz. Im Sturm des Teams von Trainer Sandro Schwarz stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die Gastgeber mussten sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hertha BSC insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase der Hertha dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.