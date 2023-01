Bundesliga: SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg, 2:1 (1:0)

Niclas Füllkrug schoss in der 24. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Bremen. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Team von Coach Ole Werner, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Niko Kovac Jakub Kaminski und Yannick Gerhardt vom Feld und brachte Omar Marmoush und Josuha Guilavogui ins Spiel. Mit Marvin Ducksch und Anthony Jung nahm Ole Werner in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Eren Dinkci und Lee Buchanan. Das 2:0 für den SV Werder Bremen stellte Füllkrug sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Niko Kovac wollte Wolfsburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Paredes und Luca Waldschmidt eingewechselt für Patrick Wimmer und Jonas Wind neue Impulse setzen (82.). In der 90. Minute kamen die Gäste zum Anschlusstreffer, als Paredes vor 41.000 Zuschauern zur Stelle war. Am Schluss gewann Werder gegen den VfL Wolfsburg.