3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FC Ingolstadt 04, 1:0 (1:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SpVgg Oberfranken Bayreuth und dem FC Ingolstadt 04, die mit 1:0 endete. Gegen Bayreuth setzte es für den FCI eine ungeahnte Pleite. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Ingolstadt Glücksgefühle beschert.

SpVgg Oberfranken Bayreuth ging durch Markus Ziereis in der 17. Minute in Führung. Zur Pause hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine eine hauchdünne Führung inne. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Waschitzki-Günther (Bremen) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Heimmannschaft brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.