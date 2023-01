3. Liga: SC Verl – 1. FC Saarbrücken, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich der SC Verl in der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken drei Punkte. Die Experten wiesen Saarbrücken vor dem Match gegen Verl die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte der 1. FC Saarbrücken einen 1:0-Sieg gefeiert.

Für das erste Tor sorgte Nicolas Sessa. In der 21. Minute traf der Spieler des SC Verl ins Schwarze. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Mannschaft von Trainer Michel Kniat. Yari Otto, der von der Bank für Joel Grodowski kam, sollte für neue Impulse bei den Gastgebern sorgen (58.). Mit einem Doppelwechsel holte Rüdiger Ziehl Julian Günther-Schmidt und Richard Neudecker vom Feld und brachte Julius Biada und Luca Kerber ins Spiel (60.). Mit Kasim Rabihic und Tobias Jänicke nahm Rüdiger Ziehl in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Robin Scheu und Marvin Cuni. Otto besorgte vor 721 Zuschauern das 2:0 für Verl. Als der Unparteiische Bickel (Wolfsburg) die Partie abpfiff, reklamierte der SC Verl schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.