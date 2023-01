3. Liga: SV Meppen – VfB Oldenburg, 1:1 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Max Dombrowka sein Team in der elften Minute. Max Wegner vollendete in der 21. Minute vor 9.560 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Anstelle von Justin Plautz war nach Wiederbeginn Jakob Bookjans für Oldenburg im Spiel. Mit einem Doppelwechsel holte Stefan Krämer Christoph Hemlein und Marius Kleinsorge vom Feld und brachte Markus Ballmert und Marek Janssen ins Spiel (63.). Mit Morgan Faßbender und Marvin Pourié nahm Stefan Krämer in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Johannes Manske und Luca Prasse. Als Schiedsrichter Dr. Braun (Wuppertal) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.