3. Liga: Saarbrücken patzt im Aufstiegsrennen - Halle gewinnt Ostduell

Tabellenführer SV Elversberg war schon am Freitag auf Aufstiegskurs geblieben. Die Saarländer besiegten zum Rückrundenstart Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 3:0 (0:0) und bauten den Vorsprung vor Wehen vorerst auf zehn Punkte aus.

Halle verliert das Ostduell

Manuel Feil (62.), Nick Woltemade (70.) und Israel Suero (90.) erzielten die Tore zum fünften Erfolg in den letzten sechs Spielen. Wehen tritt am Sonntag (14.00 Uhr) bei Borussia Dortmund II an.