Fotofinish! Teenie-Sensation auf Podest

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im zweiten Wettbewerb des Weltcup-Wochenendes in Seefeld/Österreich bereits zum sechsten Mal in diesem Winter auf das Podest gelaufen.

Die 17-Jährige belegte beim erneuten Sieg der Norwegerin Gyda Westvold Hansen nach ihrem zweiten Platz am Vortag am Samstag im Fotofinish den dritten Platz.

"Das war schon mein zweites Fotofinish diese Saison", sagte Armbruster, die den zweiten Platz der Italienerin Annika Sieff (+35,9 Sekunden) überlassen musste: "Vielleicht muss ich das mal üben. So hat es zwar ganz knapp nicht für den zweiten Platz gereicht, aber ich bin trotzdem mega happy."

Haasch verpasst die Top 12

Armbruster war nach einem Sprung auf 103,5 m mit einem Rückstand von zwölf Sekunden auf Hansen (106,5) in die Loipe gegangen, jedoch wuchs dieser im Laufe der fünf Kilometer langen Strecke immer weiter an. Für die Norwegerin war es in diesem Winter der siebte Sieg im siebten Wettbewerb.