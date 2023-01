Sechs Festnahmen nach Beleidigung von Schiedsrichterin

Mukansanga kam bei der WM in Katar zum Einsatz © AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

In Ruanda ist es nach Beleidigungen der Fußball-Schiedsrichterin Salima Mukansanga zu sechs Festnahmen gekommen.

In Ruanda ist es nach Beleidigungen der Fußball-Schiedsrichterin Salima Mukansanga zu sechs Festnahmen gekommen.

Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die drei Männer und drei Frauen wurden wegen „öffentlicher Beleidigung und Diskriminierung“ festgenommen. „Die Ermittlungen dauern an, und wir werden ihren Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten und weiterhin nach anderen Beteiligten suchen“, sagte Polizeisprecher Thierry Murangira der Nachrichtenagentur AFP.

Die 34-jährige Mukansanga, die bei der WM in Katar als Vierte Offizielle zum Einsatz gekommen war, wurde von Fans des Kiyovu Football Club im Spiel gegen Gasogi United (0:0) am 20. Januar in feindseligen Gesängen beleidigt.