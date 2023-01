2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Hansa Rostock, 2:0 (0:0)

Beim 1. FC Heidenheim 1846 holte sich FC Hansa Rostock eine 0:2-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Heidenheim löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel war dem Gastgeber in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Elf von Frank Schmidt und die Hansa ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte der 1. FC Heidenheim 1846 frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Frank Schmidt Florian Pick und Christian Kühlwetter für Kevin Sessa und Lennard Maloney auf den Platz (61.). Mit Haris Duljevic und Simon Rhein nahm Patrick Glöckner in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kai Pröger und Dennis Dressel. Tim Kleindienst brach für Heidenheim den Bann und markierte in der 80. Minute die Führung. Patrick Glöckner wollte Rostock zu einem Ruck bewegen und so sollten Anderson Lucoqui und Nils Fröling eingewechselt für Kevin Schumacher und Nico Neidhart neue Impulse setzen (84.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Pick, der das 2:0 aus Sicht des 1. FC Heidenheim 1846 perfekt machte (88.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Burda (Berlin) gewann Heidenheim gegen FC Hansa Rostock.