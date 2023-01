2. Liga: Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dickson Abiama sein Team in der 30. Minute. Die SpVgg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Hauke Wahl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kiel ein (46.). In der Pause stellte Marcel Rapp um und schickte in einem Doppelwechsel Finn Porath und Kwasi Okyere Wriedt für Jonas Sterner und Marvin Obuz auf den Rasen. Mit Tobias Raschl und Simon Asta nahm Alexander Zorniger in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Green und Marco Meyerhöfer. Dass Holstein Kiel in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Simon Lorenz, der in der 84. Minute zur Stelle war. Alexander Zorniger wollte Fürth zu einem Ruck bewegen und so sollten Nils Seufert und Afimico Pululu eingewechselt für Sebastian Griesbeck und Abiama neue Impulse setzen (88.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Störche.