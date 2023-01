2. Bundesliga: Darmstadt sieg nach Doppel-Blackout, Heidenheim klettert auf Rang zwei

Start nach Maß für den Spitzenreiter: Darmstadt 98 besiegte zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg mit 2:0 (2:0) und festigte damit Platz eins. Braydon Manu (18.) und Fabian Holland (29.) trafen für die Lilien, die ihre einzige Saisonniederlage am ersten Spieltag in Regensburg kassiert hatten.

Darmstadt begann abwartend, nutzte vor 15.798 Zuschauern die erste Chance aber zur Führung. Marvin Mehlem eroberte kurz vor dem Gäste-Strafraum gegen den fahrlässig agierenden Maximilian Thalhammer den Ball und bediente Manu. Mit der Führung im Rücken hatte Darmstadt in Überzahl das Geschehen dann im Griff. Holland legte per Kopf noch vor der Pause nach.

Heidenheim klettert auf Rang zwei

In diesen sechs Partie holte der FCH stattliche 16 Punkte, zuletzt gab es vier Dreier in Folge. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Treffer. Durch den Sieg schob sich der FCH am Hamburger SV vorbei auf Platz zwei. Der HSV kann allerdings am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig kontern. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)