Ski Alpin: Ferstl am TV-Mikro genervt - "Das lasse ich mir nicht vorwerfen!"

Ferstl verpasste am Samstagmittag klar die Top 15 , lag 2,5 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Alexander Aamodt Kilde. Beim Interview danach störte er sich aber darin, dass Kesting befand: „Diese Saison ist nicht so ganz Ihre ...“

Josef Ferstl angesäuert im ZDF: „Das lasse ich mir nicht vorwerfen“

Ferstl hat es in den Speed-Disziplinen in dieser Saison bis jetzt erst dreimal unter die besten 15 geschafft, zweimal verpasste er sogar den Sprung unter die besten 30 Fahrer. Trotzdem beharrte er: „Ich habe in der Abfahrt gute Leistungen gezeigt, habe es aber noch nicht ins Ziel gebracht, was mich tierisch nervt, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn mir da der ein oder andere Lauf von oben bis unten gelingt, dann bin ich auch wieder voll dabei. Die Hundertstel waren auch noch nicht auf meiner Seite, das muss man sich einfach erarbeiten. Aber das lasse ich mir einfach nicht vorwerfen, mit der Saison.“