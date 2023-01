Deadline Day 2023 in Deutschland, England und Spanien - alle Infos & Transfers bei SPORT1

Der Deadline Day rückt näher. Wo kann wie lange noch gewechselt werden? Wie bleiben Sie am besten auf Stand? SPORT1 liefert alle Infos zum Ende des Transferfensters 2023.

Am 31. Januar schließt das aktuelle Transferfenster in den europäischen Topliegen mit dem traditionellen Deadline Day. In Deutschland müssen die letzten Deals bis 18 Uhr über die Bühne gehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)