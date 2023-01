Bundesliga: Hertha BSC - Union Berlin, Hoffenheim - Gladbach, Bremen - Wolfsburg, Freiburg, Mainz LIVE im TV, Stream, Ticker

Union Berlin will seinen Lauf auch im Stadtderby gegen die Hertha fortsetzen. Derweil treffen Hoffenheim und Gladbach im Krisenduell aufeinander.

Mit Union Berlin und Hertha BSC treffen am 18. Spieltag zwei Teams aufeinander, deren Trend nicht unterschiedlicher sein könnte. Während Union mit zwei Siegen (3:1 gegen Hoffenheim, 2:1 in Bremen) ins Jahr 2023 gestartet ist, setzte es für den Stadtrivalen Hertha BSC zwei Niederlagen (1:3 in Bochum, 0:5 gegen Wolfsburg). (DATEN: Spielplan der Bundesliga)