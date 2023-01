Anzeige

Kombination: Schmid und Geiger mit Podestchancen Kombination: Schmid und Geiger mit Podestchancen

Vinzenz Geiger liegt nach dem Springen auf Rang sechs © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Die deutschen Kombinierer können im zweiten Wettbewerb des Seefeld-Triples in Tirol auf ihre nächste Podestplatzierung hoffen.

Seefeld in Tirol (SID) - Die deutschen Kombinierer können im zweiten Wettbewerb des Seefeld-Triples in Tirol auf ihre nächste Podestplatzierung hoffen. Der zweimalige Saisonsieger Julian Schmid liegt nach einem Sprung auf 107,0 m als bester Deutscher zur Halbzeit auf dem fünften Platz und geht mit einem Rückstand von 35 Sekunden auf den führenden Österreicher Johannes Lamparter in den 10-km-Langlauf um 13.40 Uhr.

Der laufstarke Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+0:38 Minuten) hat als Sechster ebenfalls noch gute Chancen auf einen Podestplatz. Schmid war am Vortag beim Sieg von Jens Luras Oftebro auf den dritten Platz gelaufen, der Norweger liegt nach dem Springen am Samstag lediglich auf dem zwölften Rang (+1:04).

Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:12) und der viermalige Triple-Gewinner Eric Frenzel (Geyer/+1:14) liegen auf den Rängen 14 und 16. Lamparter geht unterdessen als haushoher Favorit in die Loipe. Der Weltmeister zeigte sich zuletzt in herausragender Form und ist zudem einer der laufstärksten Athleten im Feld.

Das Seefeld-Triple ist für die Kombinierer der Höhepunkt der Weltcup-Saison. An drei Tagen finden drei Wettkämpfe statt, jeder Athlet nimmt seinen Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag nach dann 12,5 Kilometern als Erster die Ziellinie überquert, ist Gesamtsieger.