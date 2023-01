5000 m: Parsons knackt deutschen Rekord

Langstreckenläufer Sam Parsons (Frankfurt) hat den deutschen Hallenrekord über 5000 m geknackt. Der 28-Jährige lief am Freitagabend in Boston nach 13:12,78 Minuten als Siebter ins Ziel, er blieb damit knapp fünf Sekunden unter der Bestmarke seines Vereinskollegen Amos Bartelsmeyer aus dem vergangenen Dezember (13:17,71). Beide Leistungen müssen noch ratifiziert werden.

Der Sieg in einem bemerkenswert schnellen Rennen am Freitag ging an den Amerikaner William Kincaid, der in 12:51,61 Minuten nur zwei Sekunden über dem Hallen-Weltrekord des Äthiopiers Kenenisa Bekele (12:49,60) aus dem Jahr 2004 lag.