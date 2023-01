Ski alpin: Dürr jagt Rekordfrau Shiffrin

Mikaela Shiffrin peilt beim Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn ihren 85. Weltcup-Sieg an - die Ski-Königin muss allerdings auf Lena Dürr achten.

Mikaela Shiffrin peilt beim Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn ihren 85. Weltcup-Sieg an - die Ski-Königin aus den USA muss allerdings auf Lena Dürr achten. Die 31-Jährige aus Germering liegt nach dem ersten Durchgang als Zweite nur 0,29 Sekunden hinter Shiffrin. Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei/+0,46) folgt dicht dahinter.

"Oben war ich ein bisschen zu vorsichtig. Für den zweiten Durchgang ist noch einiges drin", sagte Dürr am ZDF-Mikrofon: "Ich muss aktiver aus dem Starthaus heraus." Dürr ist in ihrer Paradedisziplin noch ohne Weltcupsieg. Zweimal war sie in dieser Saison Dritte.