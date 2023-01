2. Liga: Ex-Bayern-Talent - von der Transferpanne zum X-Faktor?

Der Neuseeländer, der wie schon in der vergangenen Spielzeit vom FC Bayern an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen ist, war als personifizierte Transferpanne tituliert worden. Im September hatte ihn ein Pech-Moment ereilt, wie man ihn sich kaum auszudenken vermag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Soll heißen: Ehe der Offensivmann nun nach 301 Tagen Warterei auf seinen Einsatz im Duell am Samstag bei Tabellenführer SV Darmstadt 98 endlich ran darf, war Singh „eine nicht fristgerechte Anzeige des leihweisen Transfers von Sarpreet Singh zum SSV Jahn gegenüber der Deutschen Fußball-Liga (kurz DFL)" zum Verhängnis geworden, wie der Verein damals in einer Pressemitteilung verkündet hatte.

Sarpreet Singh: verletzt, gesperrt - jetzt X-Faktor?

Gegen die Lilien ist es jetzt soweit, wenngleich niemand weiß, am wenigsten wohl er selbst, wo der Mann aus Auckland leistungsmäßig steht, der für den Jahn in der Vorsaison in 25 Ligaspielen an 13 Toren (fünf eigene Treffer, acht Assists) beteiligt war.