Basketball, EuroLeague: Bayern München nähert sich den Play-off-Plätzen

Die Basketballer von Bayern München nähern sich in der EuroLeague immer weiter den Play-off-Plätzen an.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Freitag im heimischen Audi Dome gegen Virtus Bologna mit 91:84 (43:38) und verbesserte sich mit einer Bilanz von 9:12 in der Tabelle am unterlegenen Gegner vorbei auf Rang 13.