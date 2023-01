Anzeige

Handball-WM 2023: Frankreich macht Traumfinale perfekt - mit Folgen für Olympia Frankreich-Sieg mit Folgen für Olympia

WM-Medaille futsch - DHB-Team schaut Richtung Heim-EM



Bei der Handball-WM 2023 kommt es zum Traumfinale zwischen Frankreich und Dänemark. Der Rekordmeister löst sein Ticket in einem harten Duell gegen Gastgeber Schweden.

Das Traumfinale ist perfekt!

Bei der Handball-WM 2023 hat Frankreich im zweiten Halbfinale Gastgeber Schweden mit 31:26 niedergerungen und ist Titelverteidiger Dänemark ins Endspiel gefolgt.

Damit müssen sich zwar die Fans des Gastgebers mit dem Spiel um Platz drei gegen Spanien begnügen, aber für neutrale Handballfans kann es fast kein besseres letztes WM-Spiel geben.

Wenn sich Frankreich und Dänemark um den Titel gegenüberstehen, treffen immerhin der Rekordweltmeister und der zuletzt zweimalige Titelträger aufeinander. „Les Bleus“ bereiteten ihrem Finalgegner sogar eine Freude.

Frankreich crasht schwedische WM-Party

Bevor dieser Kracher der Extraklasse aber in trockenen Tüchern war, mussten Nikola Karabatić und Co. ihr gesamtes Können aufweisen, um den Finalisten der letzten Welttitelkämpfe ins kleine Finale zu schicken.

Am Ende entschieden die Wurfeffizienz und der Rückraum den Spielausgang. Gerade in Durchgang eins war Frankreich in diesen Punkten überlegen, weswegen der sechsmalige Titelträger mit einer Vier-Tore-Führung (16:12) in die Pause ging.

Wie sich herausstellen sollte, war dies die Vorentscheidung. Schweden warf in Halbzeit zwei nochmal alles in die Waagschale, kam aber nie näher als auf zwei Tore (23:25) an Frankreich heran. Die Grande Nation ihrerseits brachte den Vorsprung mit all ihrer Erfahrung ins Ziel.

Nun wird sich am Sonntag zeigen, wer aktuell das Sagen in der Handballwelt hat. Frankreich will nach 2017 endlich wieder auf den Handball-Thron - wo man nach eigenem Selbstverständnis auch hingehört.

