Bundesliga: Nur noch ein Punkt Rückstand! Leipzig rückt an Bayern ran

RB Leipzig ist durch den Erfolg über den VfB Stuttgart vorübergehend bis auf einen Punkt an den FC Bayern (36 Punkte) herangerückt. Die Sachsen bezwangen vor über 46.000 Zuschauern einen ersatzgeschwächten VfB mit 2:1 (1:0) und sammelten so die Punkte 33, 34 und 35.

Szoboszlai avanciert zum Matchwinner

In der Folge zogen sich die ersatzgeschwächten Stuttgarter etwas zurück, Leipzig zog das Tempo an. In der 25. Minute fiel dann auch der erste Treffer des Abends, Dominik Szoboszlai traf per direktem Freistoß zur 1:0-Führung. Der Ungar profitierte allerdings auch von einem Fehler von VfB-Keeper Florian Müller, der Szoboszlais unangenehmen Schuss falsch einschätzte.