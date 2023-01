DEL: München patzt erneut - Serie der Eisbären endet

Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend die zweite Pleite in Folge kassiert.

Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend die zweite Pleite in Folge kassiert. Im Topspiel am Freitagabend verlor das Team von Trainer Don Jackson beim Tabellenvierten Straubing Tigers mit 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).