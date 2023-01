Eiskunstlauf-EM: Meister Starostin nur 15.

Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Nikita Starostin hat nach einer schwachen Kür bei den europäischen Titelkämpfen in Espoo nur den 15. Platz belegt.

In Abwesenheit der Topläufer aus Russland ging der Titel an den Franzosen Adam Siao Him Fa. Der letztjährige WM-Achte setzte sich vor dem Italiener Matteo Rizzo und Lukas Britschgi aus der Schweiz durch.