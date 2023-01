Olympia: Ukraine-Präsident Selenskyj fassungslos über Russland-Pläne von IOC-Boss Bach

Falscher Weg, verheerendes Signal? Ukrainers Präsident Selenskyj kontert die Pläne von IOC-Chef Thomas Bach, Russland eine Rückkehr in den Weltsport zu ermöglichen - und droht mit Boykott. Dazu gibt es eine Einladung an einen Gräuel-Ort des Krieges.

Bach bekräftigte diese Haltung am Freitag am Rande der Rodel-WM in Oberhof. Es entspreche „nicht den Werten und der Mission der olympischen Charta, Athleten aufgrund ihres Passes auszuschließen“, sagte Bach. „Möglicherweise“, könnten „russische und belarussische Sportler unter neutraler Flagge“ bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris starten.

Selenskyj kontert IOC-Präsident Bach

Ein möglicher Olympia-Boykott der Ukraine in Paris, wie ihn der ukrainische Sportminister Wadym Hutzajt am Donnerstag via bei angedroht hatte, wäre laut Bach „nicht in Einklang mit unserer Mission. Wir kennen die Auffassung der Ukraine, die Russland nicht nur als Staat isolieren will, sondern die totale Isolierung aller Russen verfolgt", so der 69-Jährige.