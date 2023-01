2. Liga: Karlsruher SC – SC Paderborn 07, 0:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wenig später kamen Maximilian Rohr und Uwe Hünemeier per Doppelwechsel für Kai Klefisch und Tobias Müller auf Seiten des SC Paderborn 07 ins Match (65.). Mit Florent Muslija und Julian Justvan nahm Lukas Kwasniok in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Srbeny und Richmond Tachie. Zum Mann des Spiels avancierte Robert Leipertz, der für den SCP in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (90.). Am Ende verbuchte Paderborn gegen den KSC die maximale Punkteausbeute.