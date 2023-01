FC Bayern: Sandro Wagner überraschend zurück - Hospitanz bei Basketball-Coach Trinchieri

Der Chefcoach der SpVgg. Unterhaching gibt sich bei seinem Ex-Klub die Ehre - und will lernen. Allerdings nicht unter Fußballtrainer Julian Nagelsmann.

Bei dem Verein, wo der Stürmer seine Jugend verbrachte, 2018 dann als Profi wirkte und allein in der Rückrunde 2017/18 in 14 Spielen acht Treffer erzielte, ehe Wagner 2019 dann von den Bayern nach China zu Tianjin Teda wechselte, um vor rund drei Jahren seine aktive Karriere schließlich ausklingen ließ.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler also wieder beim Rekordmeister FCB: Dabei ist der Trainer der SpVgg Unterhaching zwar nicht fußballerisch unterwegs, ein rundes Spielgerät steht dabei dennoch im Vordergrund.

FC Bayern: Sandro Wagner will dazulernen als Trainer

Denn: Wagner absolviert in München aktuell ein Praktikum bei den Bayern-Basketballern, will sich - statt unter Julian Nagelsmann - bei Andrea Trinchieri weiterentwickeln.

„Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen“, sagte Wagner in der Bild über seine Hospitanz bei den Korbjägern.

Der 35-Jährige, der mit Unterhaching in der Regionalliga Bayern nach der Winterpause erst im März wieder loslegt und ansonsten als TV-Experte bei DAZN und dem ZDF im Einsatz ist, fügte an: „Andrea Trinchieri ist einer der besten Basketballtrainer, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf.“