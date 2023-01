Handballer schlagen Ägypten und wahren Chance auf Platz 5

Deutschlands Handballer haben ihre Chance auf den fünften Platz bei der WM gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason schlug Afrikameister Ägypten am Freitag mit 35:34 (30:30, 17:14) nach Verlängerung und spielt nun gegen Norwegen um den Sieg in der Platzierungsrunde.

Regisseur Juri Knorr (7 Tore), Kapitän Johannes Golla (6) und Rückraumspieler Julian Köster (6) waren vor 1604 Zuschauern in der Tele2-Arena in Stockholm die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zwei Tage zuvor gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) im Viertelfinale gescheitert war. Die Entscheidung über die Abschlussplatzierung fällt im Rahmen des Finaltags am Sonntag.