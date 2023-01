Anzeige

Formel E: Wehrlein gewinnt in Saudi-Arabien

Wehrlein etabliert sich mit dem Sieg als Titelanwärter © FIRO/FIRO/SID

SID

Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein hat den zweiten Lauf der Elektro-Rennserie Formel E in Riad gewonnen.

Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein hat den zweiten Lauf der Elektro-Rennserie Formel E in Riad gewonnen und sich nach seinem zweiten Platz beim Auftakt in Mexiko schon früh in der Saison als einer der Titelanwärter etabliert. Der ehemalige Formel-1-Fahrer setzte sich nach einem packenden Duell in den letzten beiden Runden gegen seinen britischen Teamkollegen Jake Dennis durch und ist im Gesamtklassement mit einem Punkt Rückstand auf Dennis Zweiter.

Auch die beiden anderen deutschen Fahrer landeten in den Top Ten. Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast wurde im McLaren Fünfter, für Andre Lotterer im Andretti reichte es noch für Platz neun. Nicht am Start war Maximilian Günther, sein Maserati war bei einem Unfall im Qualifying so schwer beschädigt worden, dass die Mechaniker das Fahrzeug nicht rechtzeitig wieder auf die Räder bekamen. Günther blieb bei dem Crash unverletzt.

