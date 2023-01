Charaktertest bestanden: Handballern winkt WM-Platz 5

Balsam für die Seele, der Trostpreis winkt: Deutschlands Handballer haben ihren Charaktertest bei der WM nach einem unnötigen Krimi bestanden und die Chance auf den fünften Platz gewahrt. Angeführt von einem erneut überragenden Andreas Wolff besiegte das deutsche Team den Olympiavierten Ägypten am Freitag mit 35:34 (30:30, 17:14) nach Verlängerung und kämpft nun am Sonntag um einen versöhnlichen Turnierabschluss.

Nach einer zehnminütigen Phase ohne eigenen Treffer verlor Deutschland in der Schlussphase völlig den Faden, verspielte eine Acht-Tore-Führung nach 42 Minuten und musste in die Overtime. Zu den besten deutschen Werfern vor 1604 Zuschauern in Stockholm avancierten nach Kapitän Johannes Golla (7 Tore), Spielmacher Juri Knorr (6) und Julian Köster (6).

Golla und Co. hielten die Konzentration im zweiten Durchgang zunächst hoch. Hinten hielt Wolff weiter weltklasse, vorne traf Knorr per Doppelschlag zum 24:19 (39.). „Die sind kurz davor kaputt zu gehen. Wir sind müde, aber die sind müder“, so Gislason während eines Timeouts. Es wurde dennoch spannend: Stutzke sah nach seiner dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte (52.) - und Ägypten traf in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit die Latte.