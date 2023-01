Handball-WM 2023: Irrer DHB-Thriller nach Mega-Einbruch! Wolff rettet Deutschland

Bis die Teilnahme am Spiel um Platz fünf jedoch feststand, verspielte die deutsche Mannschaft gleich zweimal eine Riesenführung. Dementsprechend bedient war Kapitän Johannes Golla, mit sieben Toren bester deutscher Wefrer, auch nach dem Spiel in der ARD: „Wir haben irgendwie unser Ziel erreicht. Aber mit dem Spielverlauf kann man nicht zufrieden sein.“ Am Ende wurde das Team von Andreas Wolff im Spiel gehalten. „Was der da macht, ist Weltklasse“, adelte er den Mann vom polnischen Spitzenteam KS Kielce, der mit 20 Paraden verdient zum Man of the Match gewählt wurde.