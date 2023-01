DEB stellt Kreis als neuen Bundestrainer vor

Was für ein Tor! Wunderkind wie vom anderen Stern

Harold Kreis wird am kommenden Montag vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) als neuer Bundestrainer vorgestellt werden.

Den Namen wollte der Verband am Freitag bei seiner Ankündigung noch nicht verraten, nach SID -Informationen ist er sich mit dem 64-Jährigen allerdings einig geworden. Der gebürtige Kanadier ist derzeit noch Trainer der Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

DEB: Neuer Trainer ein alter Bekannter

Der neue Bundestrainer ist beim DEB ein alter Bekannter. Kreis arbeitete bei der Heim-WM 2010 in Köln und Mannheim und den folgenden Ausgaben 2011 und 2012 als Co-Trainer für die DEB-Auswahl. Es folgten Trainerstationen bei den Adlern Mannheim, dem EV Zug in der Schweiz, der Düsseldorfer EG und zuletzt in Schwenningen. Zuvor kam Kreis als Spieler 180 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz.