Transfer News: Wechselt Max Kruse zum HSV? Spekulationen um Ex-Nationalspieler

Max Kruse ist seit seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg vereinslos. Neben einem möglichen Wechsel ins Ausland könnte es den Ex-Nationalspieler offenbar auch in die 2. Liga ziehen.

Bereits mehrfach wurde der 34-Jährige mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Doch jüngsten Spekulationen zufolge könnte Kruse seine Karriere auch in Deutschland fortsetzen.