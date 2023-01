„30 Polizeiautos“: Schröder kurzzeitig in Handschellen

Dennis Schröder in Handschellen, ein Polizei-Großaufgebot um ihn herum: Der Basketball-Nationalmannschaftskapitän fühlte sich wegen eines Irrtums minutenlang im falschen Film. „Da waren am Ende 20, 25, 30 Polizeiautos. Also richtig Alarm. Ich sehe Schrotflinten, Pistolen, Uzis und keine Ahnung, was die alles für Waffen hatten. Das war, als wäre ich ein Krimineller, der irgendetwas getan hat“, sagte der 29-Jährige in seinem Youtube-Kanal.