Handball-WM 2023: Erneuter Spanien-Wahnsinn! "Das Spiel war vorbei, wir waren fertig"

Alex Dushebaev musste grinsen, als SPORT1 ihn in der Mixed Zone auf dem Weg in die Kabine aufhielt.

„Das Spiel war lang genug. Ich will mich nur noch ausruhen und hinsetzen“, sagte der Rückraum-Star, Teamkollege von DHB-Keeper Andreas Wolff bei KS Kielce.

„Das Spiel war vorbei, wir waren fertig“, sagte Dushebaev: „Das waren so viele Emotionen.“

Handball-WM: Spanien-Wahnsinn in letzter Sekunde

Dass die Laune des 30-Jährigen trotz des anstrengenden Krimis am Ende bestens war, hatte er seinem Bruder Daniel und Keeper Gonzalo Pérez der Vargas zu verdanken - besonders aber dem Gegner um den Unglücksraben Kristian Björnsen.

Norwegen lag mit einem Tor in Führung, hatte den Ball und musste nur noch einmal abschließen, um das 25:24 über die Zeit zu bringen.

Doch was dann passierte, ließ Fans, Experten und Medienvertreter ungläubig zurück – und sorgte für ein nicht mehr für möglich gehaltenes spanisches Weiterkommen, das in diesem Moment einem Wunder glich. (Bericht: Der Ballverlust in die Katastrophe)