Anzeige

Handschellen und Pistolen: NBA-Star Dennis Schröder gerät in Polizeikontrolle NBA-Star Schröder in Handschellen!

Neue Millionen-Irritation um Schröder

SPORT1

Dennis Schröder gerät in Los Angeles in eine Polizeikontrolle - und plötzlich herrscht Alarm. Schwer bewaffnete Beamte legen ihm Handschellen an.

Ein NBA-Star in Handschellen: Dennis Schröder hat von einer brisanten Polizeikontrolle in den USA erzählt.

Der deutsche Nationalspieler der Los Angeles Lakers war am Donnerstagabend (Ortszeit) nach dem Heimsieg gegen die San Antonio Spurs in seinem Van gestoppt worden. Die Polizei vermutete, dass der Wagen gestohlen sein könnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Anzeige

Auf seinem eigenen YouTube-Kanal schilderte Schröder die Vorgänge. Demnach habe ein Freund am Steuer gesessen, während er sich weiter hinten in dem Fahrzeug aufgehalten habe. Der Fahrer musste an einer Tankstelle aussteigen und sich mit gespreizten Armen und Beinen auf den Boden legen.

Schröder selbst wurde derweil angewiesen, langsam und mit erhobenen Händen auszusteigen. „Als ich bei denen war, haben sie meine Arme runtergemacht, haben mir Handschellen verpasst. Aber auch schon echt ruckartig. Und ich denk mir so: Hä, was ist passiert?“, erzählte Schröder.

„Ich sehe Schrotflinten, Pistolen, Uzis“

Man sei letztlich von „20,25,30 Autos“ umringt gewesen. „Also richtig Alarm. Ich sehe Schrotflinten, Pistolen, Uzis und habe keine Ahnung, was die alles für Waffen hatten. Das war, als wäre ich ein Krimineller, der irgendetwas getan hat. Das war verrückt. Ich habe so was noch nie gesehen.“ (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Wie es zu dem Missverständnis, als das sich der Vorfall später entpuppen sollte, gekommen war? Schröders Kennzeichen stammten offenbar von einem Cadillac, den er ein Jahr vorher erstanden hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

„Am Ende haben sie es auch gut gemacht und uns geholfen. Dann hat sich alles geklärt. Zum Glück ist keinem etwas passiert. Wir sind dann gut nach Hause gekommen“, meinte der Basketballer.