Bochums Letsch erwartet "sehr intensives" Spiel in Mainz

Thomas Letsch erwartet ein schwieriges Spiel in Mainz © FIRO/FIRO/SID

Trainer Thomas Letsch vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum rechnet im kommenden Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem harten Kampf. „Von beiden Seiten wird es sehr intensiv sein. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten“, sagte er am Freitag. Die Mainzer seien „nach der Vorrunde nicht in absolut sicheren Gefilden, dementsprechend werden sie auftreten“.