FC Bayern: Leon Goretzka fällt gegen Frankfurt aus - PK vor Frankfurt-Spiel

Der FC Bayern wartet in diesem Jahr noch auf den ersten Sieg. Trainer Julian Nagelsmann verkündet vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt einen Ausfall. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im SPORT1-Ticker.

Nach zwei Unentschieden gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nun den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Gegner in der heimischen Arena ist am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) Verfolger Eintracht Frankfurt. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)