Bundesliga: Borussia Dortmund holt belgisches Toptalent Julien Duranville

„Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzte: „Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben.“(DATEN: Spielplan der Bundesliga)