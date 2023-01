Handball-WM 2023 heute LIVE: Deutschland Platzierungsspiel & Halbfinale mit Schweden, Dänemark, Spanien, Frankreich

Bei der Handball-WM 2023 geht es in die entscheidende Phase. Während Deutschland mit Ägypten noch eine Rechnung offen hat, kommt es in den Halbfinalspielen zu zwei echten Kracherduellen. Titelverteidiger Dänemark könnte dabei einen schwedischen Finalrekord einstellen.

Ägypten weckt schmerzhafte Erinnerungen im deutschen Lager. Bei Olympia 2021 in Tokio schied das DHB-Team im Viertelfinale gegen die Nordafrikaner mit 26:31 aus. Nun winkt also die Chance zur Revanche.

Die Dänen streben indes ihren dritten Titel in Folge an. Die Spanier wollen dies verhindern.

Dass die Iberer trotz ihres Alters nie zu unterschätzen sind, haben sie im Viertelfinale gegen Norwegen einmal mehr eindrücklich unter Beweis gestellt. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Krimi mit doppelter Verlängerung rang Spanien den WM-Finalisten von vor zwei Jahren nieder und darf seinerseits vom ersten Titel seit 2013 träumen. Es wäre das dritte Mal, dass Spanien den Handball-Thron erklimmt.

Schweden fordert Rekordweltmeister Frankreich

Aber auch Dänemark ist heiß auf diesen dritten Titel in Folge, was bislang noch kein Team zuvor geschafft hat. Bereits mit dem dritten WM-Finaleinzug in Folge würde man mit Rekordhalter Schweden gleichziehen. Lediglich den Skandinaviern gelang es bislang in der WM-Geschichte, drei WM-Endspiele in Folge zu bestreiten.