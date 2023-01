Nach Gräfe-Urteil: Ex-Referee Meier hofft auf DFB-Umdenken

Der ehemalige Weltklasse-Referee Urs Meier hofft nach dem Urteil im Fall Gräfe auf ein Umdenken des DFB in Sachen Altersgrenze.

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Weltklasse-Referee Urs Meier (64) hofft nach dem Urteil im Fall Gräfe auf ein Umdenken des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Sachen Altersgrenze. "Das muss geändert werden", sagte der Schweizer im Urs-Meier-Podcast: "Ich bin gespannt, ob in Frankfurt jetzt ein Sack Reis umfällt. Es müsste sich jetzt schon etwas bewegen. Wenn nicht, würde man das wieder aussitzen und hoffen, dass nicht ein zweiter Manuel Gräfe aufs Feld kommt."