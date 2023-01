Bundesliga: Vor Bayern-Duell - Böses Omen für die Eintracht

Anzeige

In der englische Woche der Bundesliga will Eintracht Frankfurt beim FC Bayern Revanche für das Hinspiel-Debakel, doch das Rückspiel steht unter schlechten Vorzeichen für die Hessen. Die Vorschau zum 18. Spieltag.

RB Leipzig – VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Aus neun Treffen mit RB holte der VfB nur zwei Punkte. Das ist derzeit die längste Serie für eine Paarung, die erst einen Sieger hatte. In Leipzig ging der VfB sogar immer als Verlierer vom Platz, blieb dabei sogar torlos. Auch Trainer Bruno Labbadia wartet noch auf seinen ersten Sieg bei RB (0-1-3). Die Leipziger sind 15 Pflichtspiele ungeschlagen und noch ohne Heimniederlage in dieser Saison, während der VfB seit 18 Auswärtsspielen auf drei Punkte wartet.

SC Freiburg – FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

In diesem Süd-Duell ist der SC acht Spiele ungeschlagen, zuletzt gab es vier Siege. Zuhause ist die Dominanz erdrückend (8-1-1), nur am 22. April 2014 (2:4) gab es eine Niederlage. Getroffen hat der Sport-Club zuhause immer gegen den FCA, ein 0:0 gab es nie und nur in einem von 21 Duellen weniger als zwei Tore. Die Gastgeber sind in der Liga sieben Heimspiele ungeschlagen, eine längere Serie gab es innerhalb einer Saison nur 2011/12 (8x). Das nächste Unentschieden der Breisgauer wäre Nummer 200 in der Bundesliga. Augsburg hat auswärts mehr Punkte als zuhause, wartet aber seit vier Spielen auf einen Dreier in fremden Stadien. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FSV Mainz 05 – VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Abgesehen von einem Zweitligaspiel am 5. Dezember 1999 (0:1) gewann Bochum kein Punktspiel in Mainz. In der Bundesliga gab es aus vier Partien dort einen Punkt, insgesamt spricht die Bilanz deutlich für den FSV (7-1-1). In Mainz gab es bisher keine Spektakel, der Torschnitt liegt bei 1,25 pro Partie. Der FSV ist Vorletzter der Heimtabelle, Bochum Vorletzter der Auswärtstabelle. Erstmals unter Bo Svensson wartet der FSV seit sechs Spielen auf einen Sieg – und länger auf einen zweiten Heimsieg nur im Abstiegsjahr 2006/07 unter Jürgen Klopp.

TSG Hoffenheim – Bor. Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Die TSG hat die letzten sechs Heimspiele nicht gewonnen, die Borussia noch kein Auswärtsspiel. Gästetrainer Daniel Farke ist der erste Borussen-Coach seit Jupp Heynckes (2006), der nach acht Auswärtsspielen noch sieglos ist. In dieser Hinsicht wollte er Don Jupp wohl nicht nacheifern. Nun kann er ihn sogar übertreffen. Kollege André Breitenreiter wiederum verlor sieben seiner acht Duelle gegen die Fohlenelf. Wessen Serie reißt da wohl? Vielleicht keine, in dieser Paarung dominieren die Unentschieden (9-11-9). Die Borussia blieb zuletzt dreimal ungeschlagen gegen die TSG und verlor nur zwei ihrer letzten acht Gastspiele in Sinsheim. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Hertha BSC – Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Zum sechsten Mal in Folge geht Union von der Papierform her als Favorit ins Berliner Derby. So weit lagen sie noch nie auseinander in der Tabelle: Während die Köpenicker sensationeller Zweiter von oben sind, ist Hertha Zweiter von unten. Die letzten vier Derbys, inklusive Pokal, gingen an Union und wenn Hertha gewann, dann nur zuhause – da stimmt die Bilanz noch (2-0-1). Hertha-Coach Sandro Schwarz wackelt und muss befürchten, dass sich Geschichte wiederholt: Seinen ersten Bundesligajob bei Mainz verlor er nach einer Heimpleite gegen die Eisernen (2019/2:3). Noch ein böses Omen: In den letzten drei Jahren startete Hertha mit deftigen Heimniederlagen in die Rückrunde, vor den letzten Sieg an einem 18. Spieltag gab es vor 13 Jahren!

Werder Bremen – VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Zum 50. Mal treffen sich die Nordklubs in der Bundesliga, Werder bietet sich die Chance zum Ausgleichen der Bilanz (19-10-20). Doch die Formkurven der Kontrahenten sprechen dagegen. Während der Aufsteiger erstmals in dieser Saison vier Spiele in Folge verlor, hat der VfL sechsmal gewonnen – wie zuletzt 2014/15 – und kann mit dem elften Spiel ohne Niederlage den Vereinsrekord von 2020/21 einstellen. Außerdem holte Wolfsburg seine meisten Auswärtssiege (11) in Bremen, die meisten davon (10) in Rückrundenspielen. Tore fielen an der Weser in 24 Treffen immer, Platzverweise gab es dagegen nie. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Bayern München – Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Eintracht will Revanche für das Hinspiel-Debakel (1:6), doch hat sie in München zwölf der letzten 13 Spiele verloren. Im Vorjahr allerdings (1:2) jubelte sie, es war erst der vierte Sieg bei Bayern aus 51 Spielen. Böses Omen: Keiner gelang in einer Rückrunde! Julian Nagelsmann sitzt zum 50. Mal in der Bundesliga auf der Bayern-Bank und hat gegen Frankfurt nur eine ausgeglichene Heimbilanz (2-2-2). Wird sie am Samstag positiv, holt er mit seinem 122. Bundesligasieg den Ex-Leipziger Ralf Rangnick ein. Die Bayern haben noch kein Heimspiel verloren (15 x ungeschlagen), die Eintracht hat mit die wenigsten Auswärtsniederlagen (1). SGE-Star Mario Götze verlor sechs der letzten sieben Duelle gegen seinen Ex-Klub (alle mit Dortmund), in München setzte es für ihn zuletzt drei hohe Pleiten (0:15 Tore). Kurios: In bisher sieben Duellen der Trainer Nagelsmann und Oliver Glasner gab es noch keinen Heimsieg. Ein Hoffnungsschimmer für die Hessen?

Schalke 04 – 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr)

Seit 26 Jahren und 32 Spielen fielen zwischen den West-Rivalen immer Tore. Köln feierte seine meisten Siege gegen Schalke (40x) und ist neun Spiele ungeschlagen in diesem Duell, auswärts sechsmal. Schalkes letzter Heimsieg war dafür umso deftiger: am 13. August 2011 (5:1) zauberte noch Raul. Das Schlusslicht spielt die zweitschlechteste Saison seiner Ligahistorie und verlor zehn der letzten elf Spiele und ist bei sechs Niederlagen auch Letzter der Heimtabelle. Die Kölner, auswärts fünf Spiele ohne Sieg, gewannen zehn ihrer elf letzten Gastspiele bei Tabellenletzten. S04-Stürmer Simon Terodde müssen sie auch nicht fürchten, er ging in sechs Partien gegen sie stets leer aus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Zwei Teams mit noch weißer Weste in 2023 beschließen den Spieltag. Bayer hat sogar seine letzten fünf Spiele gewonnen, der BVB immerhin zwei in Folge. Die Bilanz (30-22-35) spricht für die Schwarz-Gelben, die auch drei der letzten vier Duelle gewannen und nie verloren, wenn diese Partie am 18. Spieltag stattfand (5x). In den letzten 15 Duellen fielen immer Tore, in den vergangenen beiden Jahren lag der Schnitt fast bei 6,0. Da trifft es sich gut, dass Dortmund seit 110 Bundesligaspielen kein 0:0 mehr zustande brachte (Rekord-Serie unter den aktuellen Bundesligisten). Von den letzten 36 Sonntagsspielen verlor der BVB nur vier.

