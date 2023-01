Rad-Star Sagan kündigt Karriereende an

Der Slowake will nach dem Ende der laufenden Saison keine Rennen mehr auf WorldTour-Level bestreiten, sich im Anschluss aber noch auf einen Mountainbike-Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vorbereiten. Das verkündete Sagan am Abend seines 33. Geburtstags auf einer Pressekonferenz am Rande der Vuelta a San Juan in Argentinien. (Alle Infos zum Radsport)