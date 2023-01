Ajax wirft ehemaligen Nagelsmann-Vertrauten raus: "Kein Vertrauen mehr"

Ajax Amsterdam zieht die Reißleine und trennt sich von Alfred Schreuder. Der Topklub aus den Niederlanden hat den Glauben an seinen Coach verloren.

Das gab der niederländische Topklub, der in der Eredivisie nur noch den fünften Platz beleget, am späten Donnerstagabend bekannt. „Der Vertrag des Trainers war noch bis zum 30. Juni 2024 gültig, wurde nun aber sofort beendet“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. (Spieler-Revolte gegen Ajax-Coach)