Hartenstein mit Knicks erfolgreich

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team des 24 Jahre alten Centers setzte sich nach Verlängerung mit 120:117 bei den Boston Celtics durch, dem bislang besten Team der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Hartenstein trug vier Punkte und sechs Rebounds zu dem Erfolg bei. Die Knicks sind Siebter der Eastern Conference.