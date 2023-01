FC Bayern: Der neue Boateng? ER steht in München hoch im Kurs

Der FC Bayern schraubt an seinem Kader für die Zukunft. Zur neuen Saison soll ein talentierter Abwehrspieler aus dem eigenen Nachwuchs zu einem festen Bestandteil der Profis von Julian Nagelsmann werden, berichtet SPORT1-Chefreporter Kerry Hau im Podcast „Die Bayern-Woche“.

Buchmann soll beim FC Bayern aufsteigen

„Der Plan ist, dass Buchmann ab Sommer fest mit den Profis trainiert. Er gilt deutschlandweit als talentiertester Innenverteidiger in seiner Altersklasse. Das ist ein Spieler, den die Verantwortlichen mit Blick auf die nächsten Jahre definitiv auf dem Schirm haben“, erzählt SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in Folge 16 des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

Buchmann, Sohn einer Deutschen und eines Togolesen, durfte sich bereits mehrfach an der Säbener Straße sowie im Trainingslager in Katar im Training unter der Leitung von Julian Nagelsmann beweisen – und hinterließ dabei einen überzeugenden Eindruck. (BERICHT: Diese Youngster hatte Nagelsmann in Katar dabei)