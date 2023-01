EuroLeague: Alba mit dritter Niederlage in Folge

Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die dritte Niederlage in Serie kassiert.

Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die dritte Niederlage in Serie kassiert. Dem spanischen Topklub Valencia Basket unterlag das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag mit 88:94 (47:50). In Europas Eliteliga stehen die Berliner nun bei sechs Siegen und 15 Pleiten. Die Play-off-Ränge liegen aktuell in weiter Ferne.