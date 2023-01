US-Fußballverband: Sportdirektor und Manager gehen

Der US-Fußballverband kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Krach um den ehemaligen Nationaltrainer Gregg Berhalter, gegen den US Soccer ermittelt, geben Sportdirektor Earnie Stewart und General Manager Brian McBride ihre Posten auf. Stewart wechselt am 1. März zum niederländischen Klub PSV Eindhoven, McBride trat zurück.

Verbandspräsidentin Cindy Parlow Cone gab am Donnerstag bekannt, dass US Soccer in der Krise ein Beratungsunternehmen (Sportsology Group) zur vollständigen Überprüfung der Sportabteilung beauftragt habe. Wegen der offenen Stellen in drei wichtigen Positionen wolle man sich bewusst Zeit nehmen. "Wir werden nichts übereilen", so Parlow Cone.