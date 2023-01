Anzeige

NFL: Beide Deutschland-Spiele 2023 in Frankfurt möglich - geht München leer aus? Beide NFL-Spiele 2023 in Frankfurt?

Deutscher NFL-Hammer perfekt!

Christopher Michel, Jonas Nohe

Die NFL gastiert in diesem Jahr gleich für zwei Spiele in Deutschland, die New England Patriots und die Kansas City Chiefs bestreiten jeweils eines davon. Aber wo werden die Spiele ausgetragen?

Diese Prognose hat zumindest der renommierte NFL-Journalist Peter King in seiner jüngsten Kolumne bei NBC aufgestellt - und diese unter anderem damit begründet, die NFL betrachte Frankfurt als „enthusiastischeren Markt als München“.

Eine angesichts der größeren Football-Historie Frankfurts nachvollziehbare, mit Blick auf die große Begeisterung rund um das erste NFL-Spiel in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks im vergangenen November in der Münchner Allianz Arena jedoch durchaus auch überraschende Einschätzung.

Aber: Wie SPORT1 aus dem Umfeld von Eintracht Frankfurt erfuhr, ist es tatsächlich eine realistische Option, dass die NFL in diesem Jahr nur in der Mainmetropole zu Gast sein wird.

Frankfurt offen für zwei NFL-Spiele in 2023

Auf SPORT1-Nachfrage heißt es dazu von Natascha Kauder, Sportpolitische Sprecherin der Grünen im Römer: „Bisher hat die NFL zugesagt, dass ein Spiel in Frankfurt stattfinden wird. Wir würden uns als Stadt Frankfurt natürlich immens freuen, wenn die NFL in den nächsten Wochen bekannt gibt, dass auch ein zweites Spiel in Frankfurt stattfinden wird.“ Man sehe dafür ebenfalls „eine realistische Chance“.

Wie in den vergangenen Wochen deutlich geworden sei, „ziehen alle Akteure der Stadt an einem Strang, haben richtig Lust auf Football in Frankfurt und planen bereits, wie die NFL-Spiele am besten umgesetzt und programmatisch begleitet werden können“.

Frankfurt habe „als Austragungsort für Football auch die besten Voraussetzungen, wir sind eine überzeugende Sportstadt und möchten, dass Football in Frankfurt wieder so richtig auflebt“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Unabhängig davon könnte der logistische Aufwand rund um die International Games und das damit verbundene Rahmenprogramm ein weiteres Argument sein, beide Spiele in derselben Stadt auszutragen.

Kooperation: DFL und NFL stimmen Spielplan ab

Ob es dazu kommt, hängt auch vom Bundesliga-Spielplan der kommenden Saison und damit verbunden von der Verfügbarkeit des Frankfurter Deutsche Bank Parks und der Münchner Arena als potenziellen Spielstätten ab.

Allerdings ist die DFL (Deutsche Fußball Liga), die im vergangenen Sommer eine offizielle Kooperation mit der NFL geschlossen hat und mit der US-Liga in verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet, durchaus gewillt, auf etwaige Wünsche einzugehen.

Zwar müssen bei der Spielplanzusammensetzung viele Faktoren berücksichtigt werden, aufgrund der Kooperation zwischen DFL und NFL werden die Pläne der NFL bei der Erstellung des Terminkalenders für die neue Bundesliga-Saison nach SPORT1-Informationen jedoch auf jeden Fall eine Rolle spielen.

NFL in Deutschland: Patriots und Chiefs kommen 2023

Die NFL hatte in der vergangenen Woche offiziell bestätigt, dass 2023 zwei Regular-Season-Spiele in Deutschland stattfinden, nachdem ursprünglich jeweils ein Spiel pro Jahr bis 2025 vorgesehen war, von denen zwei in München und zwei in Frankfurt ausgetragen werden sollten.

Die deutschen Fans profitieren dabei wohl vom Umbau des Aztekenstadions in Mexico City für die Fußball-WM 2026, der eine Austragung eines NFL-Spiels dort in diesem Jahr unmöglich macht. Die International Games finden daher 2023 ausschließlich in London und in Deutschland statt.

Wo hierzulande gespielt wird, blieb zunächst offen, sicher ist jedoch, dass die Kansas City Chiefs und die New England Patriots 2023 als Heimteams in Deutschland antreten werden. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Vollmer freut sich auf Patriots in Deutschland

„Als Botschafter für die NFL und die Patriots, aber natürlich auch als ehemaliger Patriots-Spieler, freut es mich sehr, dass die Patriots in Deutschland spielen“, sagt der ehemalige NFL-Profi Sebastian Vollmer dazu bei SPORT1. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Der 38-Jährige betont: „Die Patriots sagen ganz klar: ‚We are here to stay! Deutschland ist unser Markt, das ist wie Foxborough.‘ Die wollen dann ihren Fans auch etwas liefern. Aber sie wollen und müssen natürlich vor allem auch gewinnen, es ist ja ein reguläres Saisonspiel.“

Die Vorbereitungen für New Englands Deutschland-Trip haben laut Vollmer bereits begonnen.

„Klar muss man spielen, aber man will natürlich in der Woche vorher und auch in der Offseason schon was machen“, erklärt Vollmer und ergänzt: „Das planen wir jetzt gerade und ich glaube, da können sich Football-Fans generell, aber in dem Fall die Patriots-Fans speziell auf etwas Schönes freuen.“

NFL in Deutschland: Gegner der Patriots und Chiefs noch unklar

Wo und vor allem auch wann genau die Anhänger der Patriots und Chiefs in den Genuss des ersten Deutschland-Spiels ihrer Teams kommen werden, wird offiziell wohl erst mit Bekanntgabe des neuen Spielplans im Frühjahr feststehen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Zumindest die potenziellen Gegner beschränken sich seit dem Ende der Regular Season jedoch auf jeweils neun Teams: New England spielt auf deutschem Boden entweder gegen die Buffalo Bills, die Indianapolis Colts, die Kansas City Chiefs, die Los Angeles Chargers, die Miami Dolphins, die New Orleans Saints, die New York Jets, die Philadelphia Eagles oder die Washington Commanders.

Mögliche Gegner für die Kansas City Chiefs im zweiten Deutschland-Spiel 2023 sind die Denver Broncos, die Los Angeles Chargers, die Las Vegas Raiders, die Buffalo Bills, die Cincinnati Bengals, die Miami Dolphins, die Chicago Bears, die Detroit Lions oder die Philadelphia Eagles.