Bochum: U19-Kapitän Tolba erhält Profivertrag

Bochum hat U19-Kapitän Mohammed Tolba mit einem Profivertrag ausgestattet.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 18 Jahre alte Verteidiger mit ägyptischen Wurzeln einen Lizenzvertrag bis 2025. Tolba stand in dieser Saison bereits viermal im Bundesliga-Kader des VfL, spielt seit 2015 in der Bochumer Jugend und lief auch schon für die U19-Nationalmannschaft des DFB auf.