Skeleton: Kreher auf Sensationskurs

Die deutschen Skeleton-Frauen kämpfen bei der WM in St. Moritz aussichtsreich um den nächsten Titel.

Die deutschen Skeleton-Frauen kämpfen bei der WM in St. Moritz aussichtsreich um den nächsten Titel - und dürfen dabei schon wieder auf eine Heldin aus der zweiten Reihe hoffen. (NEWS: Alles zum Wintersport)

Susanne Kreher (24) führt nach zwei von vier Läufen mit deutlichem Vorsprung, bereits 0,39 Sekunden trennen sie von der zweitplatzierten Mirela Rahneva, Dritte ist in Jane Channell (+0,50) eine weitere Kanadierin.

Die Entscheidung auf der Natureisbahn in St. Moritz fällt am Freitag ab 13.30 Uhr. Zuvor gehen die Männer für ihre Läufe drei und vier in die Bahn, hier liegt Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer als bester Deutscher nur auf dem neunten Platz.